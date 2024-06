In der ursprünglichen Absicht war er vernünftig. Die Politik sollte dafür aber nur Rahmenbedingungen schaffen und nicht überregulieren. Die Konzentration auf Elektro ist außerdem politisch-ideologisch motiviert. Damit schließt man alle Wissenschaftsergebnisse der nächsten Jahre aus, obwohl noch nicht einmal klar ist, wo man genügend Energie und Ladestationen herkriegt. Das wird scheitern. Denn der Rest der Welt sagt: So bitte nicht.

Porr Das Infrastruktur-Bauunternehmen zählt mit rund 20.000 Mitarbeitern zu den Top-Playern in Europa. Porr modernisiert Bahnstrecken, untertunnelt die Elbe, baut am Brenner-Basistunnel, erweitert den Flughafen Wien und ist technischer Betreiber des Wiener AKH. Porr wurde 1869 gegründet und ist ältester Titel an der Wiener Börse. Strauss sowie Klaus Ortner sind Miteigentümer. Das erste Quartal 2024 weist ein Plus beim Betriebsergebnis aus. Die Porr ist großzügiger Sponsor u. a. im Kulturbereich. Der Kärntner Strauss ist seit 2010 Porr-Generaldirektor, war davor bei Raiffeisen und Immo-Entwickler.

Probieren Sie es einmal, in den Einwanderungsländern USA, Kanada, Australien oder Neuseeland zu sagen: „Ich bin jetzt da, weil ich kann daheim nicht mehr leben.“ Da gibt es einerseits Asyl, andererseits Bedingungen für legalen Zuzug. Warum können wir in Europa nicht auch sagen: Wer bei uns leben möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Wir brauchen willige Leute, die etwas können, aber vor allem etwas lernen wollen. Denn Europa wird schrumpfen.

Und Sie sind immer einig?

Nein, aber man sucht pragmatische Lösungen auf hohem Niveau in unglaublich kurzer Zeit. Das macht richtig Spaß. Die Debatte zur Vamed war kurz und heftig.

Die Porr wurde 2021 wegen illegaler Preisabsprachen verurteilt. Von Baumafia war immer wieder die Rede. Gibt’s die noch? Der Begriff wird nur von Ahnungslosen verwendet. Wir dulden keinen Graubereich. Früher waren Preisabsprachen ja leider ein Kavaliersdelikt. Wir haben von der ersten Minute an mit der Behörde zusammengearbeitet und alles offengelegt.

Was war eigentlich das Problem des Signa-Zusammenbruchs?

Signa war für uns immer ein guter Partner. Vielleicht hat man sich mit anderen Themen verzettelt, aber die Immobilien waren alle gut.

Die Wiener Börse, wo die Porr notiert ist, gilt polemisch gesprochen immer ein wenig als Mickey Maus-Börse. Was wäre zu tun?

Die Wiener Börse hat sich gut gemausert, ist günstig, technisch gut und hat viel Volumen. Wichtig wäre eine echte Kapitalmarktunion (mehr freier Kapitalverkehr, Anm.).

Was braucht die Wirtschaft von der nächsten Bundesregierung?

Es wundert mich, dass sich die Politik weder in Deutschland noch in Österreich für die Hintergründe der riesigen Deindustrialisierung interessiert. Da gehen etliche Unternehmen unwiederbringlich ans Ausland verloren. In drei bis vier Jahren werden wir deshalb alle blöd aus der Wäsche schauen. Es braucht einen Plan und jedenfalls Entregulierung.

Und keine Übererfüllung von EU-Standards mehr?

Das ist mir sowieso ein Rätsel. Wer legt sich schon gerne selbst Fesseln an? Wir müssen den Österreichern nicht zu 100 Prozent zur Seite stehen, damit sie ja keinen Fehler machen. Und wir müssen leistungsbereit sein.

Ist das verloren gegangen?

Ja. Es geht nicht, dass Nicht-Leistung ähnlich belohnt wird wie Leistung. Die Demokratie stößt leider langsam an ihre Grenzen. Wenn man nur jene wählt, die einem die gebratene Gans in den Mund schieben, ohne zu überlegen, was das für die nächste Generation bedeutet, dann halte ich das für sehr bedenklich. Man müsste in den Schulen mehr lehren, was Demokratie bedeutet. Und den Damen und Herrn im Parlament müsste man sagen, dass sie nicht nur ihren Parteien dienen, sondern primär Österreich.

Wie entspannen Sie?

Ich bin gerne im Wald beim Jagen und lese sehr viel.