Porr-Boss: "Wir nehmen Risiko heraus"

In den vergangenen zwei Jahren sind die Eckdaten des heimischen Baukonzerns Porr wie Wolkenkratzer in die Höhe geschossen. Die Bauleistung ist von 2 auf 5,6 Milliarden Euro gestiegen, die Mitarbeiterzahl hat sich auf rund 20.000 verdoppelt. Porr-Chef Karl-Heinz Strauss erzählt, warum er jetzt etwas vom Gas geht und wieso es bei allgemein schwächerer Konjunktur am Bau gut läuft.