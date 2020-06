Porr baut Produktion und Ergebnisse aus

Wann der heimische Baukonzern Porr die geplante Kapitalerhöhung durchführen wird, ist zwar offiziell noch nicht bekannt. Mit dem Jahresergebnis 2013 könnte die Porr potenzielle Investoren aber durchaus beeindrucken. Für das laufende Geschäftsjahr ist Porr-Boss Karl-Heinz Strauss außerdem "sehr optimistisch", noch bessere Ergebnisse vorlegen zu können. Der Grund für seinen Optimismus: Der Baukonzern sitzt auf einem Auftragsbestand in der Rekordhöhe von fast 4,6 Mrd. Euro.

Eine U-Bahn in Katar, ein Abschnitt des Koralmtunnels in Österreich oder eine Bahnstrecke in Polen sind Beispiele für Aufträge, die die Porr im Vorjahr eingeheimst hat. Die Produktionsleistung konnte um 19 Prozent auf gut 3,4 Mrd. Euro gesteigert werden. Für heuer ist eine Produktionsleistung von 3,8 Mrd. Euro angepeilt.