Porr arbeitet die Geschichte des Baukonzerns in der Nazi-Zeit auf

Der börsennotierte Baukonzern Porr lässt seine Unternehmensgeschichte und jene seiner Tochterunternehmen zur Zeit des Nationalsozialismus in einem Forschungsprojekt an der Universität Wien aufarbeiten. Kooperiert wird dabei auch mit dem Fritz Bauer Institut und der Goethe-Universität Frankfurt. Das Projekt soll von 2022 bis 2024 laufen und wird von der Porr finanziert, wie das Instituts für Zeitgeschichte an der Uni Wien auf seiner Homepage schreibt.