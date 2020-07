Schuhe: CCC eröffnet 21. Filiale in Österreich

Der börsennotierte polnische Schuhkonzern CCC S.A., der im Vorjahr rund 480 Millionen Euro umsetzte und fast 101 Millionen Euro Netto-Gewinn schrieb, setzt seine Expansion in Österreich mit großen Schritten fort. Im Einkaufszentrum ece in Kapfenberg eröffnet die CCC heute, Donnerstag, ein Familien-Schuhfachgeschäft und damit einen weiteren Standort in der Steiermark. Knapp ein Jahr nach der Eröffnung der ersten steirischen Filiale in der Shoppingcity Seiersberg hat CCC mittlerweile sieben Filialen in der grünen Mark.

„Die Filiale im ece ist für CCC deshalb besonders wichtig, weil sie einerseits in einem beliebten Einkaufszentrum liegt und andererseits das gesamte Mürztal mit CCC-Schuhen versorgen kann“, erklärt Gerald Zimmermann, General Manager der CCC Austria mit Sitz in Graz.

„Den Anfang des Frühjahrs-Rollouts machte Mitte Februar 2015 eine 500 Quadratmeter große Filiale im Grazer Center West, eine Woche später folgte ein großes Familienschuhfachgeschäft im neuen Wiener Citygate", sagt Zimmermann. In der Vorwoche hat CCC im niederösterreichischen Traisenpark die 20. Filiale in Österreich aufgesperrt. Die 21. Filiale wird jetzt in Kapfenberg betrieben. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Im Gegenteil: Nächste Woche wird in der "Galleria Danubia" in Hainburg ein Schuhladen eröffnet und in zwei Wochen wird im Grazer Shopping Nord das nächste Schuhfachgeschäft aus der Taufe gehoben.

Rund 20 Monate nach dem Markteintritt in Österreich wird CCC 23 Schuhfachgeschäfte betreiben und insgesamt 37 in der CCC Austria-Region, zu der auch die Märkte in Slowenien und Kroatien gehören. Je zwei Filialeröffnungen sind im ersten Halbjahr 2015 auch noch in Slowenien und Kroatien geplant.