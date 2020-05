Politik der EZB schickt Anleihenkurse auf Talfahrt

"Neben einem Konjunkturimpuls soll das Programm auch Inflation bringen", sagt Mostböck. "Die große Gefahr einer Deflation ist damit nun gebannt." Im Mai betrug die Inflation in der Eurozone im Durchschnitt 0,2 Prozent. Freilich, vom Idealziel knapp unter 2,0 Prozent ist EZB-Chef Mario Draghi noch weit entfernt. Es reicht aber schon, die Anleihenkurse zu drücken. Denn steigende Preise lösen diesen Effekt aus.

"Über alle Euroländer gerechnet sind aber nicht die gleichen Effekte zu erwarten", sagt Mostböck. So sei das Programm etwa für Deutschland und Österreich weniger sinnvoll, da teilweise die heimischen Banken, von denen die EZB die Anleihen unter anderem erwirbt, keine zusätzliche Liquidität benötigen würden. Je mehr Staatsanleihen sich in ausländischem Besitz befinden, desto einfacher sei es jedoch, zuzukaufen. Beispielsweise liegen knapp 74 Prozent österreichischer Anleihen im Ausland, in Spanien sind es nur 39, in Italien 32 Prozent (Durchschnitt Eurozone 49 Prozent).

"Die EZB kann mangels Angebots nicht immer so viel kaufen wie geplant", sagt Mostböck. Dies treffe etwa auf Papiere aus Luxemburg oder Litauen zu.

Für Anleger heißt dies alles laut Erste Group: Euro-Staatsanleihen bleiben wichtiger Bestandteil in einem Portfolio. Für eine Veranlagung sprechen der längerfristig höhere Ertrag gegenüber Geldmarktveranlagungen und die durchschnittlich gute Bonität.