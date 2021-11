Polestar-Chef: „Wir wollen kein typischer Massenproduzent werden“

Der direkte Mitbewerber Tesla gilt als überbewertet. Polestar wird mit knapp 17 Mrd. Euro bewertet. Ist das symptomatisch für die Branche, sprich sind die Wachstumshoffnungen zu hoch gegriffen?

Der Markt bewertet es so. Das ist eine simple Reaktion, was Fakt ist. Und Faktum ist, dass die Branche einem sehr massiven Wandel unterzogen ist. Das Zeitalter des Verbrennungsmotors neigt sich nach 100 Jahren dem Ende entgegen Richtung Elektroantrieb. Wir haben auch einen dramatischen Wandel, wie Autos verkauft werden. Und der Wandel endet nicht mit der Elektrifizierung. Was zählt ist, dass unser Unternehmen diese Aspekte im Fokus hat. Der Börsegang hilft uns, diese Ziele zu erreichen.

2025 wollen Sie rund 290.000 Wagen im Jahr verkaufen. Wo sollen diese hergestellt werden?

Wir produzieren sie in bestehenden Fabriken von Volvo und Geely, derzeit in zwei Fabriken in China. Polestar 3 wird zudem auch in Charleston in den USA produziert. Wir können in Zukunft auch Autos in Europa herstellen. Aber wir werden nicht zwingend eigene Fabriken haben. Wir suchen also Synergien in der Gruppe.