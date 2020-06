Pleitier Kulterer hat 603 Millionen Euro Schulden

Diesen privaten Schuldenberg kann man in einem Leben nicht abarbeiten. „Es ist aussichtslos, eine Entschuldung mit der gesetzlichen Mindestquote von zehn Prozent in einem Abschöpfungsverfahren anzustreben“, sagt AKV-Experte Franz Blantz zum KURIER. "Ein Abschöpfungsverfahren wäre für Kulterer mit diesem Schuldenberg eine Katastrophe, da in diesem Insolvenzverfahren bei Forderungen aus strafrechtlichen Verurteilungen niemals eine Befreiung der Restschuld möglich ist. Das ist eine Ausnahme im Gesetz." Nachsatz: „ Wolfgang Kulterer wird sich auf einen Zahlungsplan mit der Hypo einigen müssen, sonst wird er die Schulden bis an sein Lebensende nicht los.“ In einem Zahlungsplanverfahren wird Kulterer auch seine Schulden aus Verurteilungen los. Fakt ist aber auch: Dafür braucht er die Zustimmung der Mehrheit seiner Gläubiger.

Indes bestätigt Kulterers Anwalt Ferdinand Lanker dem KURIER, dass er bereits an einer Lösung mit der Hypo-Bad Bank Heta arbeite: „Wir stehen in Verhandlungen mit der Hypo.“ Vor allem soll der Verkauf von Liegenschaften im Bezirk St. Veit rund drei bis vier Millionen Euro einspielen. Die Quote für die Gläubiger wird äußerst mager ausfallen. Lanker rechnet mit maximal 0,5 Prozent.



