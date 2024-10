Pleitewelle rollt durch Österreich: Rekordjahr heuer erwartet

Die schlechte Lage hat sich schon länger abgezeichnet, jetzt ist es fix: „Die anhaltende Konjunkturflaute führte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 zu einem Höchststand an eröffneten Firmeninsolvenzen und zu einem Plus von 26,35 Prozent im Vergleich zum bereits insolvenzreichen Vorjahr 2023“, so der AKV. „Der Weg zu einem Rekordpleitenjahr dokumentiert sich auch darin, dass die in den ersten neun Monaten eröffneten 3.064 Firmeninsolvenzen bereits über den Werten der Gesamtjahre 2018 (2.981) und 2019 (3.045) liegen.“

Und weiter heißt es: „Den bisherigen Höchstwert an eröffneten Firmeninsolvenzen aus dem Gesamtjahr 2023 (3.364) werden wir heuer mit Sicherheit überschreiten, voraussichtlich bereits im Oktober 2024, wenngleich zuletzt eine leichte Abflachung verzeichnet wurde.“

In allen neun Bundesländern liegen laut AKV besorgniserregende Steigerungsraten vor, die höchsten in Vorarlberg (+ 65,31 %) und im Burgenland (+ 48,78 %).