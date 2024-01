Wiener Traditionsmodehändler in Konkurs

Der 1987 gegründete Wiener Herrenmodenhändler Grandits ist in Konkurs. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden, wie die Kreditschutzverbände KSV1870 und Creditreform am Mittwoch mitteilten. Es verfügt über drei Geschäfte in Wien - in der Alser Straße, der Rotenturmstraße und der Nußdorfer Straße.

Die Verbindlichkeiten wurden mit rund 1,9 Mio. Euro beziffert. Laut den Kreditschutzverbänden sind 87 Gläubiger und 17 Dienstnehmer betroffen. Als Gründe für die Pleite wurden Umsatzrückgänge durch die Coronapandemie, aber auch rückläufige Frequenzen aufgrund der hohen Inflation genannt.

