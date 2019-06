Pleite eines bekannten Wiener Innenstadt-Lokals wegen einer Baustelle

Die Innenstadt-Lage dieses Restaurant mit traditioneller Wiener Küche samt Schanigarten ist eigentlich super - gleich gegenüber der Kapuzinengruft, einem Magneten für Touristen. Doch in diesem Fall ist die Lage leider ein großer Nachteil.

"Seit dem Jahr 2018 werden am Neuen Markt in Wien, am Unternehmensstandort der Schuldnerin, umfangreiche und langfristige Bautätigkeiten (Fertigstellung 2022) durchgeführt. Das hat zur Folge, dass der Neue Markt nicht wie bisher frequentiert wird, was sich dementsprechend negativ auf den Betrieb der Schuldnerin auswirkt", teilt das Unternehmen dem Gericht mit. So mussten Umsatzrückgänge verzeichnet werden. Das Unternehmen lukrierte auch keine ausreichenden Einnahmen, um die Verbindlichkeiten bedienen zu können.