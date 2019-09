Pleite eines Golfplatz-Errichters in Niederösterreich

"Das Insolvenzverfahren wird mangels Kostendeckung nicht eröffnet. Der Schuldner ist zahlungsunfähig", heißt es in der Ediktsdatei der österreichischen Justizministeriums. Zuständige für dan Fall ist das Landesgericht Korneuburg. Die Rede ist von der GLM Golf & Lifestylezentrum Betrieb GmbH & Co KG mit Sitz in Groß-Enzersdorf.

Den Insolvenzantrag soll ein Gläubiger gestellt haben, das gehet jedenfalls aus dem aktenzeichen (Se) hervor. Laut Bilanz 2017 hat das Unternehmen 191.000 Euro Verbindlichkeiten, der Bilanzverlust wird mit 93.900 Euro beziffert.

Gesellschafterin der KG ist die GLM Golf & Lifestylezentrum GmbH. Sie unterhält eine Internet-Homepage www.perfectgolf.at, die ein "Golf & Lifestylezentrum Marchfeld" in Raasdorf bewirbt. Unter der Firmentelefonnummer ist diese Woche laut Tonband niemand zu erreichen, die angeführte Mobilnummer existiert laut Telekom-Tonband nicht.