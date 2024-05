Playmobil-Hersteller verlor ein Drittel des Umsatzes

Der Playmobil-Hersteller Horst Brandstätter Group hat erstmals bekannt gegeben, wie stark seine Umsätze in den vergangenen beiden Jahren abgesackt sind. "Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der Umsatz rund 490 Millionen Euro", teilte das deutsche Unternehmen am Mittwoch mit. 2022/23 waren es 571 Mio. Euro, ein Jahr davor noch 736 Mio. Insgesamt geht es also um einen Rückgang um rund ein Drittel binnen zwei Jahren. Zu Gewinnen oder Verlusten machte das Unternehmen keine Angaben.