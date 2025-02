Wirtschaftskammerwahl: Wieso erfundene Chats auf Plakaten auftauchen

4,1 bis 5,7 Milliarden Euro werden in Österreich jährlich für klimaschädliche Subventionen ausgegeben, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut erhoben hat. Sollte man das Geld nicht lieber in die Transformation der Wirtschaft investieren? "Die klimaschädlichen Subventionen schaffen wir sicher nicht ab!", antwortet Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer in einem erfundenen Chat-Verlauf, der aktuell auf Plakaten auftaucht.

"Blockadehaltung" der WKÖ-Führung aufzeigen

Dahinter steckt eine Gruppe, die in den vergangenen Jahren durch ein symbolisches Gletscherbegräbnis am Großglockner und eine Kampagne für mehr Nachhaltigkeit im Weltskiverband FIS gemeinsam mit Ex-ÖSV-Athlet Julian Schütter aufgefallen ist. Die Klimaschutzorganisation "Protect our Winters" (POW) will nun rechtzeitig vor der Wirtschaftskammerwahl die "Blockadehaltung der WKÖ-Präsidentschaft gegenüber fortschrittlicher Klima- und Energiepolitik" aufzeigen.