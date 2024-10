Energiemasterplan der Wirtschaftskammer will Umwelt-NGO entmachten

Was weiters verwundert ist, dass im Dokument mehrmals auf vorliegende, aber nicht mehr beschlossene Gesetze aus dem Energieministeriums Leonore Gewessler verwiesen wird, konkret das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) und das Erneuerbaren Ausbau Beschleunigungsgesetz (EABG) . In den letzten Monaten von Türkis-Grün war auch von der Wirtschaftsseite einfach kein Druck vorhanden, diese Gesetze noch zu beschließen, auch, weil man sich mit der SPÖ (wegen der nötigen Zweidrittelmehrheit) nicht einigen konnte – oder wollte.

Energieexperten außerhalb der WKO sehen es als problematisch an, dass gleich im ersten Kapitel, wo es um ein „Beschleunigungspaket für Genehmigungen“ geht, den Bürgerinitiativen nur eingeschränkte und Umweltorganisationen „keine Parteienstellung im Genehmigungsverfahren“ mehr gegeben werden soll. Das mag verständlich sein, birgt aber eine energiepolitische Bombe: Denn die geltende Aarhus-Konvention regelt die Rechte auf Information, Beteiligung und Klagemöglichkeiten als Rechte einer jeden Person zum Schutz der Umwelt auch für zukünftige Generationen, das wurde im Völkerrecht verankert.

Würde ein neues Gesetz also Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen bei Genehmigungsverfahren einschränken oder ausschließen, könnten und würden diese wohl den Rechtsweg bis zum Europäischen Gerichtshof beschreiten. Damit wäre jede Rechtssicherheit, wonach man sich auf eine erteilte Genehmigung verlassen kann, dahin, und müsste jahre-, wenn nicht jahrzehntelang bangen, ob eine Entscheidung auch durch alle Instanzen bis zum EuGH hält.

Was gänzlich fehlt, aber in jeder Diskussion und Arbeitsgruppe zur Frage der Genehmigungsbeschleunigung in den vergangenen Jahren bekräftigt wurde: Einerseits eine bessere personelle Ausstattung der Behörden der Bundesländer samt eigener Richter.

Dort stapeln sich nämlich seit Jahren die Anträge für den Stromnetzausbau, Windkraftanlagen und Flächen-Photovoltaik, was die Verfahren enorm verzögert. Und andererseits die Forderung, dass die Bundesländer ihrer Aufgabe nachkommen, ausreichend Flächen auszuweisen.

Viel Energie für den Wasserstoff

Das Dokument beschäftigt sich dafür ausführlich mit der bleibenden Rolle fossiler Energie "im Übergang zur Klimaneutralität" als auch dem Thema Wasserstoff, obwohl der jüngste Bericht der Internationalen Energieagentur zum Wasserstoffsektor festhält, dass der anfängliche Hype vorbei ist und „die neuesten Marktentwicklungen, Inflation und Kostensteigerungen die Länder dazu veranlassen, ihre Ziele zu überarbeiten“. Denn das Problem des grünen Wasserstoffs bleiben die enorm hohen Produktionskosten und die fehlende Nachfrage als auch der zur Produktion fehlende Grünstrom in riesigen Mengen.

Vor allem fehlt der Aspekt „Wärme“ in dem Dokument komplett, also etwa die Frage der Elektrifizierung oder der Wärmepumpen. Das irritiert insofern, als das Österreich mit Unternehmen wie Ochsner herausragende Wärmepumpenproduzenten beheimatet. Offenbar hat die Kammer mit diesen Unternehmen nicht geredet. Die Vermutung liegt nahe, dass die Erdgaslobby sich hier durchgesetzt hat.