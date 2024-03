ÖVP will Finanz-Striptease der NGOs

Es wäre nicht nur um Umwelt-Organisationen wie etwa Global 2000 gegangen, darunter wären auch Interessenvertretungen wie etwa die Industriellenvereinigung gefallen, heißt es aus der ÖVP. Das Ansinnen gehe also nicht nur in eine politische Richtung. Dennoch sei das Thema mit den Grünen nicht verhandelbar gewesen.

In der ÖVP ist das NGO-Thema jedenfalls nicht im Papierkorb gelandet. In der ausklingenden Periode der türkis-grünen Koalition werde es zwar kein Thema mehr werden, bei einer kommenden Regierung könnte man es aber sehr wohl wieder auf die Tagesordnung setzen.

Das Thema wird nicht nur in Wien, sondern auch in Brüssel diskutiert. Da sind bisher aber verschiedene Vorstöße in Richtung mehr Transparenz bei den NGOs gescheitert. Im Vorjahr hatte auch die SPÖ dagegen gestimmt, was für eine erboste Reaktion der ÖVP sorgte. EU-Abgeordnete Angelika Winzig forderte damals in einer Aussendung Konsequenzen: „Quer über alle Fraktionen hat sich eine große Mehrheit der EU-Abgeordneten für strengere Regeln für NGOs in den EU-Institutionen ausgesprochen. Dagegen stimmte fast die gesamte Fraktion der europäischen Sozialdemokraten, darunter auch die SPÖ-Delegation.“

Neue Transparenzregeln

Außerdem wurden wegen des Skandals strengere Transparenzregeln beschlossen. Dazu gehört die Pflicht, Treffen mit Lobbyisten zu melden und Vermögenserklärungen abzugeben. Mehr Transparenz bei den NGOs war nicht dabei.

In der ÖVP erklärte Generalsekretär Christian Stocker in der Aussendung dazu: „Neben strengeren Leitlinien soll in Zukunft eine gründlichere Vorabkontrolle erfolgen, bevor die NGOs in das Transparenzregister eingetragen werden. Alle Finanzierungsquellen sollen offengelegt sowie EU-Fördermittel bis zum Endempfänger nachverfolgt werden.“

In Österreich will die Volkspartei das dann in einer kommenden Regierung genauso gesetzlich verankern.