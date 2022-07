Was das neue Parteiengesetz für Rechnungshof und Parteien bedeutet

Am Donnerstag wird das neue Parteiengesetz im Nationalrat beschlossen. Die Opposition fand kurz vor Beschluss noch einiges am Entwurf auszusetzen. Was Parteien künftig herzeigen müssen und der Rechnungshof machen darf.

von Diana Dauer