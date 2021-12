Mehr Nutzfahrzeuge

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt gab es bei den Neuzulassungen von Jänner bis November 2021 durchwegs Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Am stärksten fielen die Zugewinne bei Klein-Lkw (plus 66,6 Prozent) aus, wobei hier auch Änderungen bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA) eine Rolle spielten. Bei Sattelzugfahrzeugen gab es ein Plus von 33,9 Prozent, bei Traktoren betrug der Zuwachs 31,2 Prozent. Mehr Neuzulassungen wurden auch bei Motorrädern (plus 8,6 Prozent) beobachtet.

Insgesamt wurden in den ersten elf Monaten dieses Jahres mit 347.884 Kraftfahrzeugen 8,4 Prozent mehr Kfz als im entsprechenden Vorjahreszeitraum neu zum Verkehr zugelassen. Dieser Wert liegt aber immer noch 14,9 Prozent unter den Kfz-Neuzulassungen 2019.