Vollbremsung bei Auto-Neuzulassungen im Oktober

Im Oktober ist die Zahl der neu zugelassenen Pkw im Jahresvergleich um 39,2 Prozent gesunken. Der Anteil an alternativen Antrieben erreichte bei den Auto-Neuzulassungen in diesem Monat 44,8 Prozent und lag rund zehn Prozentpunkte über dem Anteil von Benzin-Pkw (33,9 Prozent) und war zwei Mal höher als der Anteil an Diesel-Pkw (21,3 Prozent). Insgesamt sanken die Kfz-Neuzulassungen gegenüber dem Oktober 2020 um 15,2 Prozent auf 26.497 Kraftfahrzeuge.

Wobei es bei den Sattelfahrzeugen gegenüber Oktober 2020 ein Minus von 26,5 Prozent gab, bei den Traktoren hingegen ein Plus von 10,2 Prozent. Exorbitant stark zugelegt haben die kleinen Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen, deren Plus von 171 Prozent resultiert allerdings aus der Umstellung der Normverbrauchsabgabe (NoVA). Die Neuzulassungen von Wohnmobilen stiegen um 60,7 Prozent an, bei den Motorrädern gab es einen Rückgang von 13,4 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Von Jänner bis Oktober des heurigen Jahres wurden 204.636 Pkw neu zugelassen. Gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet das eine Stagnation, im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es einen Rückgang von 27,8 Prozent. 66,1 Prozent der Neuwagen waren Firmenfahrzeuge, bei den rein elektrisch angetriebenen Autos waren es 83,9 Prozent.