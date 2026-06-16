Milliarden-Deal: Weltbekannte Fast-Food-Kette wird verkauft

Yum Brands verkauft seine Fast-Food-Kette Pizza Hut und reagiert damit auf den harten Wettbewerb auf diesem Markt. Der US-Konzern streicht insgesamt 2,7 Milliarden Dollar (2,33 Mrd. Euro) ein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Geschäft in China geht um 1,2 Mrd. Dollar an Yum China, den Rest übernimmt die Beteiligungsgesellschaft LongRange Capital um 1,5 Mrd. Dollar.

"Diese Transaktionen ermöglichen es Yum, sich stärker auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren", sagte Yum-Brands-Chef Chris Turner. Dem Konzern verbleiben nach dem Verkauf noch die Ketten Taco Bell und KFC. Die Aktie von Yum Brands legte vorbörslich um etwa ein Prozent zu. Pizza Hut kämpfte zuletzt mit einer schwindenden Nachfrage. Neben der Inflation machen und gestiegene Rohstoffkosten zu schaffen. Im vergangenen Jahr hatte Yum Brands angekündigt, strategische Optionen für die Kette zu prüfen, nachdem der Umsatz mehrere Quartale in Folge geschrumpft war.