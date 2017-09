Pizza Hut verkauft Pizza mit veganem Käse

Für Veganer brechen lukullische Zeiten an: Nach Ben & Jerry's und Baileys gibt jetzt auch Pizza Hut bekannt, auf eine vegane Alternative setzen zu wollen. Vorerst freilich mit einem Ablaufdatum: Nur einige Wochen lang zwischen 11. Oktober und 26. November will das Unternehmen die Akzeptanz der Kundschaft an fünf britischen Standorten abtesten.

Die vegane Community feiert bereits die milchfreie Alternative in sozialen Medien: Immer mehr britische Pizza-Restaurantketten setzen zur Freude von Veganern auf Käsesorten, die nicht auf Kuhmilch basieren.