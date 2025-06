Solaranlagen: Huawei kontert Sabotagevorwürfen

Am Mittwoch startet in Shanghai die größte Energiemesse der Welt. Mehr als 500.000 Besucher und 3.600 Aussteller werden bei der Solar New Energy Convention (SNEC) in der chinesischen Metropole erwartet. Darunter die Platzhirschen aus China. Ob bei Modulen, Wechselrichtern oder Batteriespeichern, Hersteller aus Fernost haben in den vergangenen Jahren die Branche dominiert.

Zuletzt gerieten sie ins Gerede – weil in den USA in Solaranlagen aus China verdächtige Kommunikationskomponenten in Wechselrichtern entdeckt wurden. Im schlimmsten Fall könnten sie dazu genutzt werden, ein Blackout herbeizuführen, wurden Quellen aus US-Behörden zitiert. Von welchem Hersteller die in den USA untersuchten Geräte stammen, ist nicht bekannt. Für Verunsicherung sorgten sie auch bei österreichischen Kunden des chinesischen Produzenten Huawei.