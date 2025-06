"Bundesländer alleine nicht fähig": Kritik an Photovoltaik-Ausbau

Der Branchenverband Photovoltaic Austria (PV Austria) zieht eine neuerlich ernüchternde Bilanz des Ausbaus in diesem Bereich.

Die für PV-Projekte ausgewiesenen Zonen in Niederösterreich und der Steiermark könnten auch nach mittlerweile zwei Jahren kaum zur Sonnenstromproduktion genutzt werden, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Größtenteils fehle es an Einspeisemöglichkeiten oder der Widmung durch die Gemeinden.