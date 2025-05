Philip-Morris-Chefin: "Zigaretten nur noch im Museum"

Philip Morris will auch weg von der Zigarette, macht aber immer noch 60 Prozent seines Umsatzes damit. Wie lange werden Sie noch Zigaretten produzieren? Wir haben für 2030 das Ziel, unseren weltweiten Umsatz zu 66 Prozent mit alternativen Produkten zu machen. In einigen Regionen sind es heute bereits 75 Prozent. Klar ist auch: Wenn wir sofort keine Zigaretten mehr produzieren würden, würden es andere machen. Wir brauchen eine Übergangszeit, um Raucher an die alternativen Produkte heranzuführen.

In Österreich rauchen immer noch 21 Prozent der Bevölkerung täglich. Zur rauchfreien Gesellschaft ist es noch ein weiter Weg? In manchen Ländern geht es schneller. Wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen Unterstützung durch die Regierungen. Wir müssen auch kommunizieren dürfen, warum die rauchfreien Alternativen besser sind. Wir würden dabei gerne mit der Regierung zusammenarbeiten.

Tabakerhitzer geben nicht so viele Schadstoffe ab wie Zigaretten. Das gilt etwa für Teer und andere schädliche Stoffe wie Formaldehyd und Kohlenmonoxid. Andere Substanzen, wie etwa Glyzerin, kommen in Tabakerhitzern in größeren Mengen vor. Die Erhitzer enthalten auch Schadstoffe, die im Tabakrauch nicht vorkommen. Langzeitstudien zu den Auswirkungen gibt es noch nicht. Weil sie auch Nikotin enthalten, machen die Tabakerhitzer auch abhängig.

Mit der Zulassung der jüngsten Generation ihres Tabakerhitzers haben Sie in Österreich Probleme?

Das Gerät erhitzt den Tabak durch Induktion. In 21 Ländern in der EU ist es bereits zugelassen. In Österreich nicht. Viele kaufen es deshalb im Ausland. Damit fehlen natürlich Steuereinnahmen.

Sie verkaufen auch Nikotinbeutel. Sechs Prozent der 15-Jährigen konsumieren sie täglich. Die haben wahrscheinlich vorher nicht geraucht. Was tun Sie, um sie davon abzuhalten?

Wir haben in Österreich mit dem Tabakmonopol ein großartiges System. Alle Nikotinprodukte sollten unter das Monopol, weil dort der Jugendschutz am besten sichergestellt werden kann. Auch Nikotinbeutel sollten nur in Trafiken verkauft werden dürfen.

Reicht das, um Jugendliche davon fernzuhalten?

Wir arbeiten auch an technischen Lösungen, die sicherstellen sollen, dass unsere Produkte nur an Erwachsene verkauft werden. Wir wollen eine Lösung testen, bei der Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Sie sendet ein Signal an den Trafikanten, wenn nicht sicher ist, ob eine Person über 18 Jahre alt ist, damit er den Ausweis überprüft.