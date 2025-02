Snus und Vapes im Visier: Warum Nikotin bald deutlich teurer wird

Auch für E-Zigaretten und Vapes sind Änderungen geplant: Die Regierung zieht in Erwägung, ein Lizenzsystem einzuführen. Hersteller müssten sich dann erst eine Genehmigung sichern, um ihre Produkte in Österreich verkaufen zu dürfen. Dies könnte eine stärkere Kontrolle über die Inhaltsstoffe und die Qualität der Produkte ermöglichen, aber auch den Zugang für Konsumenten erschweren.

Mit der Reform soll das Tabakmonopol modernisiert werden. Das bedeutet, dass künftig nicht nur klassische Tabakwaren, sondern auch Nikotinprodukte ausschließlich in Trafiken verkauft werden dürfen. Online-Shops hätten dann keine Möglichkeit mehr, diese Produkte in Österreich anzubieten.

Zulassung von Tabak zum Erhitzen soll vereinfacht werden

Doch bei der Reform geht es nicht nur um eine Reduktion des Nikotinkonsums.

Stattdessen plant die Regierung eine "Verwaltungsvereinfachung im Bereich der Zulassung neuartiger Tabakerzeugnisse (insbesondere Tabak zum Erhitzen) kommen. Das Ziel der türkis-rot-pinken Koalition ist es, "den aktuellen Wettbewerbsnachteil und vor allem Steuerverlust gegenüber unseren EU-Nachbarn ausgleichen". Tatsächlich gibt es in Deutschland bereits eine Zusatzsteuer auf erhitzten Tabak, während in Schweden „Snus“ besteuert wird. Auch in Tschechien und Frankreich gelten strengere Vorschriften für den Kauf von Nikotinpouches.

Ein vollständiges Verbot von Einweg-Vapes und ähnlichen Produkten ist im Regierungsprogramm kein Thema.