Pharmariese Baxalta streicht 130 Jobs in Österreich

Im Vorjahr wurden bereits 80 Forschungsstellen von Österreich nach Boston, USA, verlagert. Jetzt hat der US-Pharma-Riese Baxalta , der an der New Yorker Börse unter dem Kürzel BLXT notiert, den Rechenstift erneut angesetzt. Insgesamt werden 700 Arbeitsplätze gestrichen, davon 130 in Österreich. Baxalta ist aus der Abspaltung der Biotechnologie-Sparte des Pharma-Konzerns Baxter hervorgegangen. Vergangene Woche wurden die Mitarbeiter über den Stellenabbau informiert. Baxalta beschäftigt an drei Standorten in Wien, Orth an der Donau und in Krems damit insgesamt nur noch 4120 Mitarbeiter. "Mein Mann musste nach 25 Jahren das Feld räumen und wurde zum Abschied von Security-Mitarbeitern hinausbegleitet", teilte die Frau eines betroffenen Mitarbeiters dem KURIER mit. Auch soll angeblich eine zweite Kündigungswelle folgen.

"Alle Mitarbeiter, die über die Kündigung informiert wurden, sind, soweit ich weiß, mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt worden" bestätigt Baxalta-Sprecher Michael Heinrich dem KURIER. "Wir haben eine eigene Werks-Security, die stehen immer irgendwo herum, das ist ja ihr Job." Nachsatz: "Ich habe vollstes Verständnis, wenn jemand nach so langer Zeit auf seinen Arbeitgeber sauer ist." Laut Gewerkschaft GPA wurde für die betroffenen Mitarbeiter ein Sozialplan abgeschlossen.