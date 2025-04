Pfusch wird heuer Rekord brechen

„Es gibt zwei wesentliche Ursachen, warum der Pfusch heuer zunimmt: Die Wirtschaft schwächelt immer weiter. Wir sind im dritten Rezessionsjahr. Immer, wenn es der offiziellen Wirtschaft schlecht geht, dann steigt die Schwarzarbeit“, sagt Schneider zum KURIER. Viele können in der offiziellen Wirtschaft trotz Überstunden und Zusatzjobs ihr Einkommen nicht verbessern, sondern gerade einmal halten.

In Österreich feiert der Pfusch fröhliche Urständ’. Im Vorjahr ist die Schwarzarbeit um fast 15 Prozent auf 38,23 Milliarden Euro gestiegen. „Das ist einer der höchsten Zuwächse, seitdem ich den Pfusch untersuche“, sagt der Linzer Ökonom Friedrich Schneider zum KURIER . Heuer wird ein Anstieg um 6,5 Prozent auf 40,7 Milliarden Euro erwartet. Das wäre der höchste Wert seit 25 Jahren.

Nicht in die Armut abzugleiten

„Sie haben in der offiziellen Wirtschaft keine Perspektive, rasch mehr Geld zu verdienen“, sagt Schneider. „Also werden sie vermehrt schwarzarbeiten. Außerdem steigt die Arbeitslosigkeit und die Teilzeitjobs blühen, weil man keine Vollzeitjobs findet. Aus diesem Grund arbeitet man verstärkt schwarz.“ Insbesondere in unteren Einkommensschichten werde vermehrt gepfuscht, um nicht in die Armut abzugleiten.

Dazu kommen die aktuellen Sparmaßnahmen der Regierung in Höhe von 6,39 Milliarden Euro, die dazu führen, dass Dinge teurer werden.