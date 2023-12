Pflegerinnen wandern ab: 24-Stunden-Betreuung droht Notstand

Das fast zur Gänze auf ausländische und weibliche Arbeitskräfte angewiesene System der 24-Stunden-Betreuung in Österreich droht zu kollabieren. Hauptgründe dafür sind die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen sowie die fehlende Wertschätzung für die rund 70.000 selbstständigen Personenbetreuer/innen.

Laut einer Studie der Johannes Kepler Universität Linz in Zusammenarbeit mit RCC (Reichmann Research Consulting) kann sich nur knapp jede dritte der 2.000 befragten Pflegerinnen (90 Prozent weiblich) vorstellen, längerfristig in diesem Job in Österreich tätig zu sein. Knapp ein Viertel gab an, einen Berufswechsel zu überlegen oder ganz aus der beruflichen Tätigkeit auszusteigen. Sieben Prozent wollen zwar in der 24-Stunden-Pflege tätig sein, aber in einem anderen Land, wo es bessere Arbeitsbedingungen gibt.