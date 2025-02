Integration durch Beruf? Der harte Weg ukrainischer Pflegekräfte

Nach ihrer Flucht vor dem russischen Angriffskrieg im März 2022 stand Daria Aslikyan vor dem Nichts. In ihrer Heimat hatte die junge Ukrainerin in einem Krankenhaus gearbeitet. In Österreich angekommen, kann sie ihrem Beruf bislang nicht nachgehen. Denn ihre vierjährige Ausbildung zur diplomierten Krankenpflegerin wird hierzulande nicht ohne Weiteres anerkannt.

So wie Aslikyan geht es vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Um in reglementierten Berufen, wie etwa der Pflege, arbeiten zu können, müssen Vertriebene einen Nostrifizierungsprozess durchlaufen, um die Ausbildungen in der Heimat in Österreich anerkennen zu lassen.

Verfahren ist aufwendig und zeitintensiv

Und dieser Prozess ist nicht nur aufwendig, sondern oft auch zeitintensiv. Zwischen sechs Monaten und drei Jahre kann es dauern, bis ein Antragssteller einen positiven Bescheid erhält, sagt Norbert Bichl, Koordinator der Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen, im Gespräch mit dem KURIER.

Die Dauer und der Ablauf des Verfahrens seien individuell unterschiedlich. Antragsteller müssen ihre übersetzten Ausbildungsnachweise abgeben. In fast allen Fällen sei die Anerkennung an Auflagen gebunden und es müssen etwa Ausbildungsteile nachgeholt werden, erklärt Bichl. Die Kosten für das Verfahren tragen die Antragsteller selbst. Zur Unterstützung gibt es Möglichkeiten zur Förderung.