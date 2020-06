Null Komma nichts

Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA haben den Streit um die Gentechnik verschärft. In Europa gibt es Befürchtungen, dass der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen sowie der Import von Genfood durch das Abkommen ermöglicht wird.

Derzeit werden bereits große Mengen an gentechnisch veränderten Sojabohnen vor allem aus Südamerika importiert. Die Sojabohnen werden auch in Österreich als Futtermittel für Nutztiere verwendet. Das wird sich auch so bald nicht ändern. Die Befürworter der Gentechnik nennen als Vorteile Ertragssteigerungen und bessere Resistenz gegen Schädlinge. Bislang überwiegt die Skepsis.

Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass die deutsche Bundesregierung dabei ist, ihren Kurs zu ändern. Bisher war die deutsche Kanzlerin Angelika Merkel strikt dagegen, die Entscheidung über den Anbau von gentechnisch veränderter Pflanzen den EU-Mitgliedsstatten zu überlassen. Nun scheinen nationale Anbauverbote für die deutsche Bundesregierung eine akzeptable Lösung zu sein.

Der Widerstand gegen Gentechnik werde nachlassen, „wenn die Vorteile für die Konsumenten deutlich werden“, ist der Geschäftsführer von Bayer CropScience, Helmut Schramm, überzeugt. Als Vorteile nennt er neben niedrigeren Lebensmittelpreisen die Möglichkeit, Inhaltsstoffe wie den Proteingehalt und die Fettsäuren zu beeinflussen.