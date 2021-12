Pfizer schluckt kalifornische Biotechfirma für 6,7 Milliarden Dollar

Der US-Pharmakonzern Pfizer will das kalifornische Biotechunternehmen Arena Pharmaceuticals für 6,7 Milliarden Dollar kaufen. Je

Arena-Aktie will Pfizer 100 Dollar zahlen - das ist rund das Doppelte des Schlusskurses vom Freitag. Die Übernahme soll in Bar bezahlt werden, wie Pfizer am Montag mitteilte. Arena hat bislang noch kein Medikament auf den Markt gebracht.

Das Unternehmen hat eine Reihe von Produkten in der klinischen Entwicklung in den Bereichen Gastroenterologie, Dermatologie sowie Herz-Kreislauferkrankungen. Am weitesten vorangeschritten ist ein Präparat zur Behandlung von Colitis Ulcerosa, eine chronische Entzündung der Schleimhaut des Dickdarms, das sich in der dritten und damit letzten Phase der klinischen Entwicklung befindet.