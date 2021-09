Pfizer-Chef Robin Rumler: „Bei Impfstoffen sind wir Weltmeister“

Wir sind in der vierten Welle, müssen eine dritte Impfwelle starten. Wie sieht es mit den Produktionsmengen aus?

Es gibt ausreichend Impfstoffe. Wir schaffen es, heuer drei Milliarden Impfstoff-Dosen zu produzieren, nächstes Jahr sogar vier. Für die vierte Corona-Welle sollte eine Auffrischung erfolgen. Derzeit sind die Impfstoffe dafür aber noch nicht zugelassen. Wenn dies erfolgt ist, dann haben wir genug Impfstoffe im Land, um das durchführen zu können.

Die Verteilung ist dann ohnehin geregelt.

Ganz klar. Es ist ein Agieren im Schulterschluss. Man muss sich vorstellen, dass die ganze Welt COVID-19-Impfstoffe haben will. Aus meiner Sicht war es ein guter Zug, dass man sich als EU entschlossen hat, gemeinsam aufzutreten. Rückblickend betrachtet ist das gut gelaufen.

Wie oft muss man den Impfstoff adaptieren? Die Produktion findet in vier europäischen Werken statt. Ist das sicher genug?

Es sind vier Werke in Europa, fünf in den USA. Und etwa zwanzig weitere Vertragsproduktionsstätten weltweit. Wir sind hier sehr gut aufgestellt. Die Frage nach der Adaptierung des Impfstoffes ist natürlich wichtig. Wir beobachten selbstverständlich das Mutieren des Virus. Im Augenblick ist es so, dass der vorhandene Impfstoff funktioniert. Wir könnten innerhalb von sechs Wochen den Code ändern und innerhalb von wenigen Wochen auch eine normale Produktionsleistung sicherstellen.

Ist eine Produktion in Orth an der Donau ein Thema? Die Produktion in Orth ist ein großartiges Werk. Wir produzieren dort Impfstoffe, wie etwa die Zecken-Impfung, für den weltweiten Markt. Das müssen wir auch weiter sicherstellen. Das Werk ist damit komplett ausgelastet.