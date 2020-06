Peter Hochegger: Brisante Anzeige gegen Telekom

Bevor sich Ex-Lobbyist Peter Hochegger nächste Woche in sein Winterquartier in Brasilien verzieht, holt er noch zu einem Rundumschlag gegen seinen Hauptauftraggeber Telekom Austria ( TA) aus. Er zeigte den Ex-Vorstand und Kronzeugen Gernot Schieszler, Telekom-Chef Hannes Ametsreiter und die Beraterfirma Spot bei der Staatsanwaltschaft an. Verdacht: Untreue. Im Mittelpunkt steht die Übernahme des Telefoniedienstleisters eTel im Jahr 2006/’07 durch die Telekom. Kaufpreis: 93 Mio. Euro. Hocheggers Firma Valora habe die TA bei dem Kauf beraten und bei der Bundeswettbewerbsbehörde BWB und der Regulierungsbehörde RTR lobbyiert. eTel hatte fünf Prozent Marktanteil und der Marktführer Telekom fürchtete daher Auflagen.

"Meine Firma hat einen wesentlichen Beitrag zu dem Deal geleistet", sagt Hochegger. Seine Valora hat dafür netto 696.000 Euro Erfolgshonorar kassiert. Davon sollen 300.000 Euro als Prämie an den eTel-Vorstand Achim Kaspar und 107.000 Euro an Lobbying-Zampano Walter Meischberger geflossen sein. Telekom-Vorstand Schieszler hatte in Sachen eTel aber auch noch die Beraterfirma Spot engagiert und ihr 2,1 Mio. Euro Erfolgsprämie zufließen lassen.