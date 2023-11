Personalnot: Buslenker und Zugführer auf Mangelberufsliste

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel erleichtert die Regierung die Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte in so genannten Mangelberufen. Als Mangelberuf werden vom AMS Berufe definiert, in denen in diesem Jahr weniger als 1,5 Arbeitssuchende pro offener Stelle zur Verfügung standen.

Die Mangelberufsliste 2024, die am Freitag zur Begutachtung veröffentlicht wurde, beinhaltet eine Rekordzahl von 110 bundesweiten und 48 regionalen Berufen. Darunter sind vor allem jene, wo schon länger akuter Fachkräftemangel herrscht, vor allem IT-, Elektronik- oder Metallerberufe. Aber auch Friseure/innen Masseure/innen oder Bäcker/innen sind darunter.

Wie das Arbeits- und Klimaministerium am Samstag in einer gemeinsamen Aussendung mitteilten, wurden erstmals auch so genannte "Green Jobs" im Mobilitätsbereich als Mangelberufe definiert. Die gesamte Mangelberufsliste 2024 finden Sie hier

"Zukünftig soll sichergestellt werden, dass Berufe im öffentlichen Personenverkehr und Güterverkehr auf der Schiene, die für den Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen erforderlich sind, berücksichtigt werden. Ziel ist, dadurch noch mehr auf diese Berufsbilder aufmerksam zu machen und internationale Fachkräfte in Mangelberufen für den heimischen Arbeitsmarkt zu gewinnen“, sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

8 Berufe im Verkehrsbereich dabei

Konkret gelten 2024 erstmals zusätzlich 8 Berufe des öffentlichen Verkehrs als Mangelberuf, wie unter anderem Zugführer/innen, Buslenker/innen oder Straßenbahnwagenfahrer/in. Für alle diese Berufe, die keine spezielle schulische Ausbildung oder Lehrausbildung erfordern, sollen die jeweiligen Berufsberechtigungen nach den einschlägigen bahn- und verkehrsrechtlichen Vorschriften anerkannt werden.