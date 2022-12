Rekordliste an Mangelberufen für 2023

In Österreich gibt es einen Rekord an sogenannten Mangelberufen. Das sind Berufe, in denen es zu wenig Fachkräfte gibt. Die Liste der Mangelberufe für 2023 enthält 100 Berufe in ganz Österreich, in denen es an Fachkräften fehlt. In diesen Berufen gibt es die so sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte. Sie macht es für Fachkräfte aus dem Ausland leichter, legal in Österreich zu arbeiten.

Bis Ende Oktober wurden heuer 1.890 Rot-Weiß-Rot-Karten ausgestellt, mehr als doppelt so viel wie im Vergleichszeitraum 2021.