Personalabgänge werden für ÖBB zur Herausforderung

Ein Zukunftsthema ist für den ÖBB-Chef China. Das kleine Österreich könne von den chinesischen Ambitionen, eine bessere Bahnverbindung nach Europa zu etablieren, profitieren. Die ÖBB sei in Europa im Güterverkehr die Nummer zwei und habe daher eine starke Position in der Logistik . Nicht nur der Güterverkehr von China nach Europa, sondern auch jener in die andere Richtung steige. In China gebe es eine kaufkräftige Mittelschicht von 250 bis 300 Millionen Menschen, die Waren aus Europa nachfrage.

Politischen Einfluss in der Personalpolitik – Aufsichtsratschef Arnold Schiefer soll als Finanzchef in den Vorstand wechseln – ist für Matthä in Ordnung. „Wenn ein Eigentümer ein Unternehmen übernimmt, wird er seine Vertrauensleute reinsetzen. Das ist ein normaler Vorgang.“ Er habe mit Schiefer bereits in den ÖBB zusammengearbeitet und kenne ihn seit Jahren. Ihm die Expertise abzusprechen, sei abzulehnen.TP