Personal bei VW in Wolfsburg wird bis 2030 um 3.000 Stellen geschrumpft

Die Zahl der Arbeitspl├Ątze im VW-Stammwerk in Wolfsburg soll einem Magazin-Bericht zufolge in den n├Ąchsten Jahren um bis zu 3.000 Stellen schrumpfen. Von den aktuell 13.000 Besch├Ąftigten in der Produktion d├╝rften zum Ende des Jahrzehnts noch etwa 10.000 ├╝brig sein, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag unter Berufung auf nicht n├Ąher genannte "Entscheider" des Unternehmens.

Betriebsratschefin Daniela Cavallo werde wohl mitmachen, zumal es keine K├╝ndigungen geben werde, hie├č es. Eine VW-Sprecherin verwies darauf, dass im Rahmen des Umbaus in Richtung Elektromobilit├Ąt schon l├Ąnger ein sozialvertr├Ąglicher Abbau durch Altersteilzeit laufe. Neue Programme gebe es nicht.

"Pure Spekulation"

Vom Betriebsrat hie├č es, ├╝ber die bekannten Programme vom Zukunftspakt ├╝ber die Roadmap Digitalisierung bis zu den Zielen zur Produktivit├Ątssteigerung hinaus sei ein weiterer Stellenabbau weder geplant noch angedacht. Ein Betriebsratssprecher verwies auf fr├╝here Aussagen von Finanzchef Arno Antlitz, wonach diese Programme jetzt konsequent umgesetzt w├╝rden. "Eine Aussage dar├╝ber, wie die Besch├Ąftigtenzahl in der Produktion des Stammwerkes zum Ende des Jahrzehnts konkret aussehen k├Ânnte, w├Ąre pure Spekulation", erg├Ąnzte der Sprecher der Arbeitnehmervertretung.

Ein Abbau von 3.000 Stellen bis 2030 w├╝rde weit hinter dem bleiben, was Konzernchef Herbert Diess vor einigen Monaten als Szenario f├╝r den Fall an die Wand gemalt hatte, dass die Transformation des Konzerns nicht gelingen sollte. Damals war die Rede von bis zu 30.000 Stellen. Das w├Ąre ein Viertel der Belegschaft, f├╝r die der Haustarifvertrag in den deutschen Werken gilt. Betriebsbedingte K├╝ndigungen sind bei VW au├čerdem bis 2029 ausgeschlossen.

Kompromiss

Die Diskussion ├╝ber Stellenabbau h├Ątte Diess im Machtkampf mit dem Betriebsrat im vergangenen Jahr fast den Job gekostet. Erst nach wochenlanger Pendeldiplomatie war es Aufsichtsratschef Hans Dieter P├Âtsch gelungen, einen Kompromiss zu erzielen. Dieser sah vor, dass Diess Konzernchef bleibt, aber einige Aufgaben abgeben musste.

Insider vermuten, dass der Burgfrieden br├╝chig werden k├Ânnte, sollte die Debatte erneut losgetreten werden. Cavallo stellt sich bei den Betriebsratswahlen im M├Ąrz erstmals dem Votum der Belegschaft. Die Konkurrenz f├╝r die bei VW dominierende IG Metall ist diesmal besonders gro├č. Insgesamt stellen sich acht Listen zur Wahl.