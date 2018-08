Pepsi wechselt den Chef und sucht einen neuen Geschmack

Beim Getränkegiganten PepsiCo geht nach zwölf Jahren eine Ära zu Ende. Die langjährige Chefin Indra Nooyi (62) gibt den Top-Posten beim Coca-Cola-Konkurrenten ab, wie Pepsi am Montag mitteilte. Ihre Nachfolge tritt Ramon Laguarta am 3. Oktober an.

Nooyi war die erste Frau an der Spitze des Unternehmens. Die Inderin gilt als eine der einflussreichsten Geschäftsfrauen in den USA. Pepsi steigerte zuletzt unter ihr seinen Umsatz, obwohl der Konzern mit dem Wandel in den Ernährungsgewohnheiten kämpft: Zuckerhaltige Getränke werden in Zeiten wachsenden Gesundheitsbewusstseins immer seltener gekauft.

Die neue Strategie – weniger zuckerhaltige Getränke, dafür mehr Chips – hat sich bezahlt gemacht. Im abgelaufenen Quartal hat sich der Rückgang des Softdrink-Geschäfts verlangsamt und die Chips-Sparte Frito-Lay ist weiter gewachsen. Weil immer mehr Verbraucher herkömmliche Softdrinks in den Regalen stehen lassen, setzt Pepsi auch verstärkt auf kalorienärmere Alternativen, wie etwa aromatisiertes Sprudelwasser oder zuckerfreie Sportgetränke.

Zugleich wurde das Geschäft mit Snacks durch neue Geschmacksrichtungen, durch gesündere Herstellungsmethoden und neue Verpackungen weiter ausgebaut.