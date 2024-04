Pensions-Expertin: Höheres Antrittsalters ja, aber erst nach 2033 sinnvoll

Die gebürtige Oberösterreicherin denkt längerfristig: Ab dem zweiten Halbjahr steigt das Frauenpensionsalter schrittweise an, bis es Ende 2033 bei 65 Jahren angelangt ist, wo die Männer heute schon sind. Mayrhubers Ansicht nach ist es sinnvoll „zuerst diesen Übergangszeitraum abzuwarten“, und erst danach über ein höheres Antrittsalter zu diskutieren. Mayrhuber: „Es braucht permanente Anpassungen. Wir müssen dabei aber in zwei, drei Jahrzehnten denken für eine vernünftige Herangehensweise. Der Zeithorizont muss zumindest 2035 sein.“

Überhaupt steht Mayrhuber allzu abrupten Änderungen und Ho-Ruck-Aktionen im Pensionssystem, wie sie in den vergangenen Jahren typisch geworden sind, sehr skeptisch gegenüber. Sie spricht von einem „Wildwuchs an kurzfristigen Maßnahmen.“

Akademiker haben beispielsweise in Österreich mit 65 noch eine Rest-Lebenserwartung von 21 Jahren, während Männer mit lediglich Pflichtschulabschluss auf durchschnittlich 16 Jahre weitere Lebensjahre kommen. Mayrhuber: „Wenn man also nur die Lebenserwartung berücksichtigt, erzeugt man sehr starke soziale Verwerfungen.“

Auch beim tatsächlichen Antrittsalter ließe sich noch etwas machen. So gehen heute zwei Drittel aller Männer mit 62 bis 63 und mit Abschlägen in Pension, anstatt erst mit 65. Hier könnte man durchrechnen, regt Mayrhuber an, ob die Höhe der Anschläge in der Korridorpension versicherungsmathematisch „noch in Ordnung“ sind.

Junge können Pension erwarten

Dass aber eine Art „Pensionsbombe ticken“ würde oder ähnliche drastische Aussagen lehnt die langjährige Wifo-Forscherin strikt ab. Ihre Sprache ist eine der Daten und Fakten und ökonomischen Zusammenhänge. Vielfach sei auch zu wenig Wissen über das Pensionssystem mit seinem Pensionskonto vorhanden. Dazu kämen diverse Mythen. So könnten junge Erwerbstätige natürlich weiterhin eine staatliche Pension erwarten, auch wenn sie in Umfragen oftmals das Gegenteil behaupten würden.