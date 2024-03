Pensionistenverband gegen Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters

Forderung nach Änderungen in der Arbeitswelt

Aktuelle Debatten über das Pensionsantrittsalter würden völlig am Kern vorbeigehen, teilte Kostelka dem KURIER in einer Stellungnahme mit. Vielmehr bedürfe es Änderungen in der Arbeitswelt, um Menschen in die Lage zu versetzen, länger beruflich tätig zu sein.

„Was nützt es, das Pensionsantrittsalter auf 67 Jahre zu erhöhen, wenn viele unter 60 entweder den Job verloren haben und aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen oder der Arbeitsdruck und die Belastungen dazu führen, dass die Menschen nicht länger arbeiten können“, so Kostelka.