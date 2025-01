Paukenschlag: Novomatic verkauft Admiral Sportwetten an Tipico

Die Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es fix: Die NOVOMATIC AG verkauft ihren 100-Prozent-Anteil an der österreischischen ATLAS Group GmbH, Muttergesellschaft der ADMIRAL-Gruppe in Österreich, an die Tipico-Gruppe. Dazu wurde eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Der Deal muss aber erst von den Wettbewerbsbehörden abgesegnet werden.



"Die Tipico Gruppe, der führende Anbieter von Sportwetten und Online-Automatenspielen in Deutschland, sieht diese Investition als wichtigen Schritt, ihre Position in Österreich weiter zu stärken und ihr Portfolio zu erweitern. Der NOVOMATIC AG-Konzern bekräftigt diesen Schritt mit der stärkeren Fokussierung auf die internationale Geschäftsausrichtung als globaler Innovationsführer der Branche", heißt es in einer Aussendung.



Das sagen die Vorstandschefs "Wir haben uns zu einem Verkauf der ADMIRAL-Gruppe in Österreich entschlossen, um uns auf internationale Wachstumsmärkte zu fokussieren und die weitere globale Expansion voranzutreiben. Mit Tipico haben wir einen hoch professionellen und verlässlichen Partner gefunden, der ADMIRAL in Österreich erfolgreich und nachhaltig weiterführen wird", sagt Novomatic-Vorstand Stefan Krenn.



“Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt in der Expansionsstrategie von Tipico dar, um unsere führende Rolle im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen und unsere Marktposition in Österreich zu stärken. Tipico steht seit 20 Jahren für modernste Technologie, innovative Produkte und Konsumentenschutz. Wir freuen uns, mit der ADMIRAL-Gruppe einen Partner gefunden zu haben, der die gleichen Werte teilt und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft am österreichischen Sportwetten- und Glücksspielmarkt", sagt Tipico-Vorstandschef Axel Hefer.

Der Novomatic-Konzern "Der NOVOMATIC AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 25.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in rund 50 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 120 Staaten", heißt es in einer Aussendung. "Der NOVOMATIC AG-Konzern betreibt Glücksspielterminals und Video Lottery Terminals (VLTs) in rund 2.200 eigenen elektronischen und regulären Casinos sowie über Mietmodelle."

Tipico ist Sponsor der österreichischen Fußball-Bundesliga Tipico ist ein Anbieter von Sportwetten, Online-Casinos und einem Games-Angebot mit Sitz in San Ġiljan. Malta. Tipico hat eine deutsche Sportwetten-Konzession und Glücksspiellizenzen der Malta Gaming Authority. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Gibraltar, Kroatien, Kolumbien sowie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen setzt 537 Millionen Euro um. Seit 2016 hat Tipico mit dem Finanzinvestor CVC Capital Partners einen neuen Mehrheitseigentümer, der 60 Prozent des Unternehmens für 1,3 Milliarden Euro übernommen hat. „In Deutschland war Tipico unter anderem Sponsor des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Seit der Saison 2014/15 ist Tipico in Österreich Sponsor der Fußball-Bundesliga. Darüber hinaus ist Tipico seit der Saison 2015/16 Platin-Partner des FC Bayern München und seit 2015 ebenfalls Partner des FC Bayern Basketball“, heißt es auf der Plattform Wikipedia. „Seit Januar 2018 ist Tipico zudem offizieller Partner der Deutschen Fußball Liga (DFL). Bis einschließlich der Saison 2024/25 darf der Buchmacher die Symbole der Bundesliga und der 2. Bundesliga in seiner Kommunikation verwenden. Auch SC Freiburg, Werder Bremen, VfL Bochum, TSG 1899 Hoffenheim und RB Leipzig waren Werbeträger für Tipico.“