Passt Ihre „Identität“? Ex-Politikerin berät Firmen

Sophie Karmasin, ehemalige parteifreie Familienministerin in der letzten Bundesregierung, ist unter die Berater gegangen. „Identität erforschen“, steht gleich am Beginn der Homepage ihrer Firma „Karmasin research & identity“. Was das bedeutet, erklärt sie im KURIER-Talk mit Schau-TV. In Firmen werde oft eine neue Kampagne verkündet, die dann aber in Wahrheit nie zu allen Arbeitnehmern an der Basis durchdringe. Das gelte im Übrigen auch für die Politik.

Daher hat Karmasin einen „identity check“ auf Basis von verhaltensökonomischen Prinzipien entwickelt: eine spezifische Befragungsmethode, die die interne und externe Perspektive auf ein Unternehmen, eine Marke oder ein Thema in Form von Workshops anbietet. Damit kehrt Karmasin auch zu ihren Wurzeln als Markt- und Motivforscherin zurück. Sie erforscht, kurz gesagt, ob nach innen gelebt wird, was nach draußen in der Unternehmenskommunikation vorgegeben wird. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter werden befragt.