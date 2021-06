Partnervermittlung für Unternehmer

Norbert Mühlburger, Gründer und Geschäftsführer des Tiroler Unternehmens Westcam, hat im Vorjahr nach 27 Jahren an der Spitze die Leitung an sein Management übergeben. Dieses soll die Expansion weiter vorantreiben. Unterstützt wird sie dabei von der Beteiligungsgesellschaft Invest AG, die von Pallas Capital mit einem wesentlichen Anteil am Unternehmen an Bord geholt wurde. Für die Transaktion verantwortlich war Koschats Vorstandskollege Helmut Kogler.

„Mit einem starken Partner ist das geplante Wachstum besser umsetzbar“, sagt Kogler. Gründer Mühlburger wird dem neuen Management vorrangig strategisch zur Verfügung stehen und sich aus dem operativen Geschäft schrittweise zurückziehen. Vor allem durch die fortschreitende Digitalisierung sei das Unternehmen, das sich unter anderem auf die Lösung technischer Prozesse und die Beratung für Automatisierungslösungen spezialisiert hat, für eine weitere Expansion prädestiniert. Seit 2005 etwa werden Anlagen für das Handling von Teilen mit komplexen Geometrien hergestellt, wie etwa künstliche Gebisse. Weiters wurde ein Bildverarbeitungssystem zur Erkennung von Rissen in Bauteilen entwickelt.