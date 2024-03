Duftender Börsengang: Schulden treiben Douglas zurück aufs Parkett

Die deutsche Parfümeriekette Douglas macht Ernst mit ihren schon länger bekannten Börsenplänen. Noch vor Ostern will das Unternehmen an die Frankfurter Börse. "Der Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt, um unsere Strategie weiter erfolgreich umzusetzen und unser volles Potenzial auszuschöpfen", sagte Vorstandschef Sander van der Laan am Montag. Wenn die Märkte hielten, könnte die Erstnotiz noch im März über die Bühne gehen.

Douglas war 2013 nach der gemeinsamen Übernahme durch den Finanzinvestor Advent und der Familie Kreke von der Börse genommen worden. 2015 ging die Mehrheit für knapp 3 Mrd. Euro an CVC. Eine geplante Rückkehr an die Börse wurde 2015 wieder abgeblasen.

34 Filialen in Österreich

Douglas hat europaweit 1.850 Filialen in 22 Ländern und beschäftigt rund 18.000 Menschen. In Österreich ist das Unternehmen mit 34 Filialen vertreten. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 sollen mehr als 200 neue Standorte eröffnet werden, knapp die Hälfte davon in Mittelosteuropa. Außerdem ist geplant, 400 bestehende Filialen umzubauen und zu modernisieren. Bis 2026 will Douglas die Umsatzmarke von fünf Milliarden Euro knacken.

Während der Corona-Pandemie im Jahr 2021 musste Douglas europaweit Hunderte Geschäfte schließen. Begründet wurde dies unter anderem mit der Verlagerung der Umsätze ins Internet. In Deutschland machten damals rund 60 der mehr als 430 Parfümerie-Standorte dicht.

Profitables Geschäft, Online-Umsatz steigt

Im Online-Geschäft wurde inzwischen nachgerüstet. Im abgelaufenen Weihnachtsquartal verzeichnete Douglas ein größeres Online-Wachstum (10,7 Prozent) als in den Filialen (6,7 Prozent).

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 8 Prozent auf rund 1,56 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Vorjahresvergleich um 12,6 Prozent auf 348,3 Millionen Euro zu. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 125,2 Millionen Euro. Das sind 10,6 Prozent mehr als vor einem Jahr.