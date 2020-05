Papandreous Volte wird nicht reichen

Was Griechenlands Premier Giorgos Papandreou geritten hat, allein und ohne Absprache mit den EU-Granden, ohne seine eigene Regierung und ohne seine eigene Partei ein Referendum über das mühsamst geschnürte Rettungspaket anzusetzen, weiß nur er selbst. Ob schiere Verzweiflung oder schlicht politische Unfähigkeit - Spekulationen darüber sind müßig. Sicher ist nur: Den Preis für diesen Husarenritt, der glücklicherweise schon nach dem ersten Schritt wieder gestoppt wurde, hat Papandreou nun zu zahlen. In Form massiven Machtverlusts - oder, was noch viel wahrscheinlicher ist, seines Abgangs. Sein Rücktritt ist nur eine Frage der Zeit.