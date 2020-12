Palfinger investiert in Österreich 40 Millionen Euro

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger will in Österreich 40 Millionen Euro bis Ende 2022 investieren. Es sollen zehn Projekte angegangen werden, das Geld fließt zum größten Teil in die Standorte im oberösterreichischen Lengau und in Köstendorf in Salzburg.

Investiert wird vor allem in Ökologisierung und Digitalisierung. So soll der eCommerce-Bereich der gesamten Gruppe neu aufgestellt werden.