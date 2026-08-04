Rekordquartal für Palantir: KI-Riese verdoppelt Umsatz fast
Palantir Technologies hat mit der Präsentation der Zahlen des zweiten Quartals 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Das KI-Unternehmen konnte Erlöse von knapp 1,94 Milliarden Dollar erzielen, was über der durchschnittlichen Erwartung von 1,8 Milliarden Dollar lag. Das Tech-Unternehmen, dass Programme zur Datenanalyse anbietet, steigerte den Umsatz im Jahresvergleich erheblich mit einem Plus von 93 Prozent. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel. Für das Unternehmen war es das stärkste Quartal seiner Geschichte.
Softwares bei US-Behörden im Einsatz
Palantir Technologies bietet verschiedene Softwares für die Auswertung großer Datenmengen an. Bekannt ist das Unternehmen für seine Zusammenarbeit mit mehreren US-Regierungsbehörden wie dem Verteidigungsministerium oder auch der Einwanderungsbehörde ICE. Softwares des Unternehmens werden laut Insiderberichten auch im Irankrieg zur geheimdienstliche Auswertung, zur Zielidentifizierung und für Gefechtssimulationen verwendet.
Umsatzprognose angehoben
Die Palantir-Aktie stieg im nachbörslichen Handel um rund 14 Prozent. Das Unternehmen hob die Umsatzprognose für das gesamte Jahr an und übertraf mit der Vorhersage für das laufende Quartal die Markterwartungen. Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,57 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar. In einem Brief an die Aktionäre schreibt CEO und Mitgründer Alex Karp: „Unser Geschäft wächst mit einer Geschwindigkeit und in einem Ausmaß, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben.“
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