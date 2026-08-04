Rekordquartal für Palantir: KI-Riese verdoppelt Umsatz fast

Palantir Technologies hat mit der Präsentation der Zahlen des zweiten Quartals 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Das KI-Unternehmen konnte Erlöse von knapp 1,94 Milliarden Dollar erzielen, was über der durchschnittlichen Erwartung von 1,8 Milliarden Dollar lag. Das Tech-Unternehmen, dass Programme zur Datenanalyse anbietet, steigerte den Umsatz im Jahresvergleich erheblich mit einem Plus von 93 Prozent. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel. Für das Unternehmen war es das stärkste Quartal seiner Geschichte.

Softwares bei US-Behörden im Einsatz Palantir Technologies bietet verschiedene Softwares für die Auswertung großer Datenmengen an. Bekannt ist das Unternehmen für seine Zusammenarbeit mit mehreren US-Regierungsbehörden wie dem Verteidigungsministerium oder auch der Einwanderungsbehörde ICE. Softwares des Unternehmens werden laut Insiderberichten auch im Irankrieg zur geheimdienstliche Auswertung, zur Zielidentifizierung und für Gefechtssimulationen verwendet.