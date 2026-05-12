US-Konzern Palantir liefert KI für ukrainische Luftangriff-Abwehr

Die Ukraine setzt bei dem Wettrüsten in der Nutzung Künstlicher Intelligenz auf dem Schlachtfeld auf Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Palantir. Die Zusammenarbeit mit dem Datenanalyse-Spezialisten soll ausgebaut werden, teilte Präsident Wolodimir Selenskij nach einem Treffen mit Palantir-Chef Alex Karp am Dienstag mit. "Palantir ist ein renommiertes globales Unternehmen mit großem Potenzial", schrieb er auf der Online-Plattform X.

Mit KI Drohnenabwehr entwickeln

Es gebe sicherlich Bereiche, in denen man sich gegenseitig nützlich sein und die Verteidigung der Ukraine, der USA und der Partner stärken könne, so Selenskij. Die Regierung in Kiew hat mit Palantir das Projekt "Brave1 Dataroom" ins Leben gerufen. Dabei soll auf Grundlage von Kampfdaten, die seit der russischen Invasion im Jahr 2022 gesammelt wurden, eine KI zur Abwehr von Drohnen entwickelt werden.

Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow erklärte nach seinem Treffen mit Karp auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, Technologie, Datenanalyse und Berechnungen der Kriegsführung hätten direkte Auswirkungen auf das Geschehen auf dem Schlachtfeld. Nach seinen Angaben trainieren bereits über 100 Unternehmen mit mehr als 80 Modellen zur Erkennung und zum Abfangen von Luftzielen.