Paketflut auch im dritten Quartal 2021 ungebrochen

Auch im dritten Quartal 2021 war die Paketflut in Österreich ungebrochen. Mit 68,5 Millionen Paketen wurden erneut deutlich mehr (plus 12,4 Prozent oder 7,6 Millionen) als im Vorjahresquartal zugestellt, geht aus dem vierteljährlichen Post-Monitor der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hervor. Ein Ende ist nicht in Sicht, auch für das Jahresende geht die RTR von weiteren Steigerungen aus.

Post Nummer eins

"Im traditionell immer sehr starken 4. Quartal - Stichwort Weihnachtsgeschäft - rechnen wir daher mit einem weiteren Anstieg des Paketvolumens um rund 7,0 Mio. Pakete oder rund 9 Prozent," sagte Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post. Im vierten Quartal 2020 wurden 83,1 Millionen Pakete zugestellt.