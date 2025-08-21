Wer Pakete in die USA versenden will, sollte sich beeilen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Privatpersonen und Unternehmen, die Pakete per Post in die USA schicken wollen, sind mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Wie berichtet, hat die US-Regierung eine Regelung abgeschafft, die es bisher erlaubte, Sendungen mit einem Warenwert bis zu 800 Dollar zoll- und steuerfrei zu importieren. Ein neues Zollabfertigungsverfahren existiert jedoch noch nicht.

Montag ist der letzte Tag Die Österreichische Post sieht sich daher, genauso wie Partnerunternehmen in aller Welt, gezwungen, den Versand einzustellen, wie das Unternehmen mitteilt. Am 25. August ist der vorerst letzte Tag, an dem Pakete angenommen werden, die in die USA gelangen sollen.

Geschenke unter 100 Dollar weiter möglich Weiterhin möglich sein wird der Versand von Paketen mit einem Warenwert unter 100 Dollar, die als Geschenk deklariert sind. Außerdem werden auch Dokumente weiterhin zoll- und steuerfrei in die USA geschickt werden können. Für Pakete, die in die 800-Dollar-Kategorie fallen, bietet die Post auch eine - wenngleich teurere - alternative Versandmöglichkeit an.

Umweg ist etwas teurer Mit der Variante "Post Express International" werden Pakete über das Partnerunternehmen DHL mit dessen Frachtflugzeugen in die USA gebracht. Das ist allerdings kostspieliger als ein normaler Postversand. Dabei werden Pakete üblicherweise in Passagierflugzeugen mitgenommen und über den Atlantik geflogen.

Falsche Angaben sind keine gute Idee Laut Post werden rund 66.000 Pakete jährlich von Österreich in die USA versendet. Paketlieferungen nun falsch zu deklarieren (Warenwert unter 100 Dollar, Geschenk) sei laut Post keine gute Idee. In den USA werden stichprobenartig Kontrollen durchgeführt. Die Ankunft des Pakets könnte dadurch gefährdet sein.